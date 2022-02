Homem é detido duas vezes no mesmo dia por se masturbar em público e importunar mulheres no DF

Na primeira vez, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia. Na segunda, foi levado para a 5ª Delegacia. Ele foi solto nas duas vezes

Na manhã do último domingo, 20, um homem de 42 anos foi detido na Asa Norte por importunar sexualmente mulheres em um estacionamento de uma universidade particular. O suspeito também foi flagrado se masturbando.

Um tempo depois, pela segunda vez, ele foi detido por importunar uma mulher no Parque da Cidade. A vítima estava caminhando sozinha, perto da piscina de ondas, no momento em que o homem apareceu e a puxou pela cintura.

Nas duas situações o suspeito foi levado para a delegacia e liberado em seguida.

Importunação

A vítima do parque contou à administração do local que o homem tentou levá-la a um lugar mais isolado, no entanto, a mulher começou a gritar e chamou a atenção de vigilantes que foram até eles.

A Polícia Militar foi acionada e ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

A PM afirma que, na manhã de domingo, já havia sido chamada para atender a uma ocorrência que envolvia o mesmo homem.

De acordo com testemunhas, ele estava se masturbando na frente de mulheres que chegavam para realizar uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em uma universidade particular na Asa Norte.

O homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia e liberado em seguida. Ainda segundo a PM, ele já tinha passagem por embriaguez no volante em 2018.