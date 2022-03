Homem é detido após ameaçar funcionários de obra

As partes foram conduzidas para a 21ª DP, onde ficou em apuração o porte ilegal de arma de fogo e ameaça

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) prenderam um suspeito de ameaçar funcionários de uma obra com arma de fogo, na QS 03 de Taguatinga Sul, às 18h de quarta-feira (30).

De acordo com uma das vítimas, o suspeito estava dentro de um hipermercado desativado. O Gtop 37 entrou no estabelecimento e encontrou o suspeito. Ele inicialmente informou que não tinha nenhuma arma de fogo. Posteriormente, afirmou ser um CAC (caçador, atirador ou colecionador) e que possuía uma pistola registrada. A arma foi encontrada em uma sala.

Os policiais apreenderam a pistola 9mm, com três carregadores e 35 munições. As partes foram conduzidas para a 21ª DP, onde ficou em apuração o porte ilegal de arma de fogo e ameaça.