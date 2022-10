DF ganha 21 novos ônibus

A nova frota está circulando em duas novas linhas que foram criadas, ligando a Estância e avenidas W3 Sul e Norte e aos eixos Norte e Sul

Os usuários de transporte público coletivo da Bacia 1 ganharam mais 21 novos ônibus no sistema. Dez veículos já começaram a rodar na região de Planaltina e o restante será alocado nos próximos dias.

A nova frota está circulando em duas novas linhas que foram criadas, ligando a Estância (Condomínio Total Ville) às avenidas W3 Sul e Norte e aos eixos Norte e Sul. Além disso, foi reforçado o atendimento de outras sete linhas nas regiões de Sobradinho, Plano Piloto e Arapoanga.

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, explica que a circulação dos dez novos coletivos faz parte da primeira etapa de alocação dos novos veículos adquiridos pela empresa Piracicabana. “A secretaria fez um estudo que identificou a necessidade de ampliação de frota na região de Planaltina e determinou à empresa que comprasse novos coletivos para melhorar a oferta de transporte público disponibilizada aos moradores”, conclui.

As novas linhas criadas que começaram a circular são a 642.3, fazendo o trajeto Estância (Condomínio Total Ville) /W3 Norte e Sul, e a 600.5, percorrendo a rota Estância (Condomínio Total Ville) /Eixo Norte e Sul. Já as linhas que receberam reforço de ônibus são as 0.643, 643.1, 642.1, 600.3, 062.5,115.1 e 115.2.

A nova linha 642.3 fará operação de segunda a sexta-feira, com saídas às 5h15 e às 5h40 do Condomínio Total Ville. A 600.5 também atenderá os passageiros em dias úteis com partidas do Condomínio Total Ville às 5h05 e às 5h35. Os horários, itinerários e mapas das linhas estão disponíveis no site DF no Ponto.

Serviço

Início da operação de dez novos ônibus, criação e reforço de linhas

– Nova linha 642.3 – Estância (Condomínio Total Ville) /W3 Norte e Sul – Horários de segunda a sexta, partindo do Condomínio Total Ville: 5h15 e 5h40

– Nova linha 600.5 – Estância (Condomínio Total Ville) /Eixo Norte e Sul – Horários de segunda a sexta, partindo do Condomínio Total Ville: 5h05 e 5h35

– Linhas que receberam reforço de frota: 0.643, 643.1, 642.1, 600.3, 062.5, 115.1 e 115.2