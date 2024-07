Homem é condenado por participar de homicídio em razão de orientação sexual no DF

O Tribunal do Júri de Santa Maria condenou o réu Rogério Feitosa de Lima a nove anos de prisão, em regime inicial fechado, pela participação em homicídio, por motivo torpe, em razão da orientação sexual da vítima. O crime ocorreu entre os dias 1º e 2 de novembro de 2015, na residência da vítima, em Santa Maria/DF.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Rogério acompanhou um adolescente até a residência da vítima, aguardou do lado de fora, enquanto o jovem cometia o crime contra a vítima, que era homossexual. Para os promotores, o delito teve motivação torpe, entendimento seguido pelos jurados.

O réu respondeu ao processo em liberdade e, de acordo com o Juiz Presidente do Júri, não há, no momento, qualquer fato novo que justifique a decretação de prisão preventiva. Assim, o condenado poderá recorrer em liberdade.