DF ganha 115 novas empresas de economia criativa

Números são resultado do programa de inovação desenvolvido em parceria pela pela FAP/DF, UnB, IFB e Finatec

Iniciativa da FAP/DF, em parceria com a Finatec, UnB e IFB, o Cocreation Lab DF, maior programa de pré-incubação de negócios do País, ajudou 115 empresas a saírem do papel, sendo uma turma em 2021 e duas em 2022. As edições aconteceram em cinco polos: Campus Samambaia/IFB, Faculdade Gama da Universidade de Brasília (FGA/UnB), Universidade de Brasília Edifício CDT/UnB e Instituto Federal de Brasília – Campus São Sebastião. Durante todo o período de incubação, os projetos selecionados têm acesso a cinco meses mentorias individuais, workshops, conteúdos exclusivos e, principalmente, networking para colocar produtos e serviços inovadores no mercado. O programa é gratuito.

Além das três turmas formadas, o programa também teve o primeiro edital voltado para arquitetos, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF). A primeira turma inicia em janeiro de 2023, e o objetivo é gerar negócios que solucionem problemas mas comunidades do entorno do plano piloto.

“A taxa de microempreendedores que fecham as portas antes dos primeiros cinco anos é de quase 60%. Nossa metodologia, TXM Business, ajuda a superar esses obstáculos comuns e transformar ideias criativas em empresas fortes, que irão permanecer no mercado por muito tempo”, explica o prof. Luiz Salomão Ribas Gomez, coordenador geral do Cocreation Lab DF. Segundo levantamento do IBGE, apenas 37,6% de empresas fundadas em 2014 estavam no mercado em 2019, após cinco anos.

Os últimos 45 projetos do ano serão apresentados nos próximos dias, numa maratona de pitches que irá premiar os vencedores com o valor total de R$ 30 mil, dividindo entre os três primeiros.