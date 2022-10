Homem é condenado a 24 anos por matar duas pessoas em cachoeira no Gama

Á época do crime, em 2018, a Polícia Civil chegou até Deyvid Eduardo Almeida Crispim, 24 anos, após receber uma denúncia anônima

O jovem responsável por matar duas pessoas em uma cachoeira da Vila Roriz, no Setor Oeste do Gama foi condenado a 24 anos de prisão. Á época do crime, em 2018, a Polícia Civil chegou até Deyvid Eduardo Almeida Crispim, 24 anos, após receber uma denúncia anônima.

As vítimas, João Vítor Rocha Carvalho, conhecido por “Galeguin”, de 18 anos, e de Flávio Maia Freitas, de 14 anos morreram baleadas enquanto tomavam banho em uma cachoeira no Gama, em março de 2018.

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação do acusado por dois homicídios qualificados, porte irregular de arma de fogo e também corrupção de menores, pois um adolescente acompanhou e participou da execução do crime. Outro homem também fez parte da ação criminosa e já foi julgado e condenado, em maio deste ano.

No ano do crime, em depoimento informal na delegacia, Deyvid confirmou que foi a cachoeira para um “acerto de contas” João Vitor. Para o delegado-chefe da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), Francisco da Silva, o jovem afirmou que sofria ameaças. Entretanto, durante os disparos acabou acertando também o adolescente Flávio.

Após os crimes Deyvid Eduardo chegou a se esconder em outras cidades do Distrito Federal. Samambaia e Sobradinho foram alguns dos locais em que o suspeito esteve enquanto estava foragido.

Os jurados do conselho de sentença reconheceram duas qualificadoras para o homicídio contra a vítima Flávio Maia: perigo comum, já que os réus efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a uma aglomeração de pessoas que frequentavam o local de lazer; e recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas pelos disparos dentro d’água quando tomavam banho na cachoeira. Além dessas duas, contra a vítima João Vitor também foi aceita a qualificadora do motivo torpe, que seria um acerto de contas, já que Deyvid teria participado de outro homicídio contra um amigo da vítima.

Relembre o caso

No dia 3 de março de 2018, dois jovens de 18 e 13 anos foram mortos a tiros em uma cachoeira no Gama. No dia do crime o local estava cheio de banhistas, quando Deyvid Eduardo Almeida Crispim chegou atirando.

Familiares de João Vitor informaram que ele era usuário de drogas e teve um desentendimento com um traficante dias antes da morte. Já o adolescente não teria envolvimento com o tráfico.