Aluno é vítima de abuso sexual em escola no Recanto das Emas

O crime foi realizado por um monitor da unidade de ensino

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando um caso de abuso sexual envolvendo um menino de 5 anos em uma escola pública no Recanto das Emas. De acordo com a denúncia, o crime foi realizado por um monitor da unidade de ensino.

A vítima é parte de uma turma especial que requer a assistência de um monitor. O menino relatou à mãe que o abuso aconteceu na semana passada, durante o intervalo, quando a professora saiu da sala.

A mãe do menino procurou a 27ª Delegacia de Polícia, localizada em Vicente Pires, para registrar a ocorrência. O delegado Fernando Fernandes afirmou que a criança será ouvida em um depoimento especial, como parte das investigações em curso.