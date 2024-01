Homem é atropelado e morre na EPIA

O motorista do carro, identificado apenas como A.C.A.N, de 28 anos, não se feriu

Um homem faleceu após ser atropelado, no fim da tarde desta sexta-feira (05), na EPIA, sentido Park Shopping.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, um homem identificado apenas como F.R.P, de 43 anos, no chão, apresentando diversas fraturas e em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas imediatamente iniciaram o protocolo de reanimação, mas, após meia hora, o óbito foi declarado.

Durante o atendimento, duas faixas da via foram fechadas. O CBMDF afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente.