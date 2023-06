Homem é atropelado e fica em estado grave na Asa Sul

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou o pedestre inconsciente, com sangramento na cabeça e TCE grave

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado no início da noite de ontem (03), no Eixo L, altura da quadra 206 da Asa Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o pedestre, identificado apenas como J.F.M.P, de 31 anos, inconsciente, com sangramento na cabeça e Trauma Cranioencefálico (TCE) grave. Ele foi transportado para o Hospital de Base (IHBB).

O motorista do carro, identificado apenas como A.V.C.F, de 46 anos, foi avaliado e não apresentava ferimentos.

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.