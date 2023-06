Três regiões irão ganhar viagens diretas para a UnB

Para quem mora em São Sebastião, a Linha 147.9 ganhará mais uma viagem, com partida do Terminal da Asa Norte, às 22h30

A partir desta segunda-feira (05), as regiões do Itapoã, Paranoá e São Sebastião irão ganhar viagens diretas para a Universidade de Brasília (UnB) no período noturno.

Para quem mora em São Sebastião, a Linha 147.9 ganhará mais uma viagem, com partida do Terminal da Asa Norte, às 22h30. Também no mesmo horário, a nova Linha 760.3 sairá da Rodoviária do Plano Piloto com destino ao Itapoã e Paranoá, passando pela UnB.

“A oferta de mais viagens para esses destinos visa atender aos passageiros no horário de término das aulas, atendendo às solicitações da comunidade acadêmica feita à Secretaria de Transporte e Mobilidade”, afirma o subsecretário de Operações, Marcio Antônio de Jesus.

Para solicitar a criação de novas linhas ou novos horários, a população pode acionar a Ouvidoria do GDF, ligando para o número 162 ou acessando o site ParticipaDF.

Serviço

⇒Linha 147.9 – São Sebastião / L2 Norte (Esplanada/UnB)

Novo horário: 22h30, de segunda a sexta-feira

⇒Nova Linha 760.3 – Itapoã / Paranoá / EPPR / L2 Norte (UnB)

Horário: 22h30, de segunda a sexta-feira.

As informações são da Agência Brasília