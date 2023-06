Carro sai da via, derruba poste e atinge outro veículo

Mesmo com a violência da batida, nenhum dos dois condutores se feriram. Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no final da manhã deste sábado (03), um acidente envolvendo dois carros no Pistão Norte, próximo ao Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF).

Segundo a corporação, um carro teria saído da via e colidido com um poste de energia. O impacto foi tão grande que atingiu um segundo veículo.

Mesmo com a violência da batida, nenhum dos dois condutores se feriram. Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas.

A Neoenergia precisou ser acionada para gerenciar e reduzir os riscos envolvendo a rede elétrica.