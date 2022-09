Bombeiros encontram corpo no Lago Paranoá

Segundo informações dos bombeiros, a vítima estava em um momento de lazer com seus familiares quando se afogo

Na tarde de domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para ajudar nas buscas por um homem desaparecido no Lago Paranoá, na MI 3 do Lago Norte.

Mais cedo, por volta das 10h30, a equipe de mergulhadores do CBMDF encontrou o corpo de um homem a 3 metros de profundidade e a 50 metros da margem. Ele estava na faixa etária de 30-40 anos e não teve a identidade revelada.

Segundo informações dos bombeiros, a vítima estava em um momento de lazer com seus familiares quando se afogou. Eles só teriam sentido falta do homem cerca de duas horas depois que a equipe de socorro foi acionada. os bombeiros foram acionados.