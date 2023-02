Homem cai em trilho do metrô, é resgatado e levado a hospital

O Corpo de Segurança Operacional da estação foi acionada e retirou o homem, que foi transportado para o Hospital de Base

Um homem caiu no trilho do metrô na noite de ontem (19), domingo de carnaval. O caso ocorreu na Estação Central, na Rodoviário do Plano Piloto.

O Corpo de Segurança Operacional da estação foi acionada e retirou o homem, que foi transportado para o Hospital de Base.

Os trilhos precisaram ser desenergizados para que a vítima não fosse eletrocutada e a circulação dos vagões precisou ser suspensa durante o resgate.