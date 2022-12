Homem cai de telhado e morre em Santa Maria

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, identificada apenas como R.A.S., de 34 anos, já sem vida

Um homem faleceu após cair do telhado de sete metros de altura na tarde desta terça-feira (13), próximo ao mercado Tatico, em Santa Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, identificada apenas como R.A.S., de 34 anos, já sem vida.

O homem apresentava afundamento do crânio e exposição de massa encefálica. O local foi isolado para perícia e as polícias Militar e Civil do DF acionadas.