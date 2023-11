Homem ameaça esposa com facão e é preso

O homem foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama. No local, foram apreendidas uma arma longa calibre 38 adaptada e um facão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nessa quinta-feira (23), um homem acusado de violência doméstica no Núcleo Rural Monjolo, na área rural do Recanto das Emas.

Segundo a corporação, o Batalhão Rural foi acionado com urgência para atender a ocorrência, já que o suspeito ameaçava a esposa com uma arma e um facão.

O homem foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama. No local, foram apreendidas uma arma longa calibre 38 adaptada e um facão.