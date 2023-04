Bombeiros fazem busca a jovem desaparecida em Planaltina

A procura foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF)

Após dois dias de busca, a jovem Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos, desaparecida desde a última segunda-feira (17), ainda não foi encontrada. Ela parou de contatar a família e responder ligações e mensagens após uma aula que participou da Educação para Jovens e Adultos (EJA) em uma instituição de ensino em Planaltina. A procura foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF).

Durante a procura de ontem, peças de roupa e uma pulseira foram encontradas. Nas buscas realizadas, desde a manhã até pouco antes das 18h, foram empregadas três viaturas, 15 bombeiros militares, duas duplas de busca bombeiro/cão farejador, e ainda dois drones, controlados pelo Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF. A PCDF também acompanhou a operação de procura realizada ontem.

A corporação foi acionada na última quarta-feira (19) para iniciar as buscas. O foco do CBMDF tem sido em um dos matagais próximos do Colégio Stella dos Cherubins Trois, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Cinco viaturas e 20 militares estavam empregados na primeira operação. Foram utilizados também dois drones e, além desses, duas duplas de bombeiro e cachorro na operação.

A varredura do primeiro dia (19) foi feita ao longo do curso d’água do Rio São Bartolomeu até o início da noite. De acordo com a corporação, até ontem, todo o curso d’água e as margens próximas da última localização conhecida da jovem, foram averiguadas pela equipe do CBMDF.

Desaparecimento

Há seis meses Regiane saiu da Bahia e veio para o DF. A família deu conta do sumiço quando a jovem parou de responder as mensagens de texto e as ligações ainda na noite de segunda-feira (17), quando não voltou para casa após as aulas na EJA.

As principais investigações estão sendo conduzidas pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). De acordo com a unidade, o CBMDF provavelmente não será acionado nesta sexta-feira (21).