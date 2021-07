Homem acusado de tentativa de estupro é preso em Ceilândia

Na ocasião, o suspeito teria tentado estuprar uma mulher dentro de uma kombi. Ele portava uma tesoura de jardinagem para ameaçar a vítima

Na quarta-feira (30), a Polícia Militar do DF prendeu um homem acusado de tentativa de estupro, na QNN 27, em Ceilândia (DF).

Os policiais militares entraram em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para obter informações acerca de um retrato falado de um possível estuprador.

Na ocasião, o suspeito teria tentado estuprar uma mulher dentro de uma kombi. Ele portava uma tesoura de jardinagem para ameaçar a vítima.

De acordo com testemunhas, o homem havia oferecido uma carona para vítima e desviou do destino para fora da pista. A mulher, em desespero, saltou do carro pela janela e conseguiu fugir.

Diante das informações a equipe intensificou o policiamento na localidade e visualizou um homem com as mesmas características repassadas. Feita a abordagem, foi localizada duas tesouras de jardinagem enferrujadas. O homem foi encaminhado à DEAM 2.

