Ibaneis destaca a força da construção civil durante posse da nova diretoria da Asbraco

O compromisso com o Distrito Federal e a parceria com a Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco) foram pontos destacados pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), em discurso feito durante a solenidade de posse do presidente reconduzido da Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), Afonso Assad, e da nova diretoria para o Triênio 2024/2027.

A cerimônia foi realizada na sede da entidade, no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), nesta quarta-feira (24). Ele destacou a execução do maior projeto de escoamento e drenagem da capital federal, o Drenar DF, as diversas obras empenhadas pela Companhia de Água e Saneamento Básico (Caesb), que estima investimento acima de R$ 250 milhões para este ano, entre outras ações.

“Nós criamos um ambiente muito importante com os empresários da nossa cidade. É um ambiente onde as portas do Palácio do Buriti estão abertas para todos. O nosso grande objetivo é transformar a cidade e fazer com que fique cada vez melhor em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação”, disse o governador. “Fizemos muito no primeiro mandato e agora, no segundo, seguimos na mesma toada, na mesma força, com vários investimentos nas mais diversas empresas do Distrito Federal”, continuou.

Ibaneis Rocha enfatizou ainda o esforço governamental em manter as contas em ordem: “Todas as empresas que trabalham para o governo do Distrito Federal recebem em dia hoje, e isso para nós é uma alegria muito grande. Isso é uma orientação nossa para todos os secretários, todos os presidentes de empresa pública. As empresas têm que receber em dia para poder manter os seus funcionários trabalhando em dia e para que a gente possa manter a cidade em dia também.”

Criada em 1982, a Asbraco é uma entidade civil de classe consultiva e representativa sem fins lucrativos. Com mais de 40 anos de experiência na construção civil, o presidente da Asbraco, Afonso Assad, afirmou que as empresas que atuam nas obras do DF atualmente empregam mais de 40 mil pessoas.

“Nós trabalhamos para os pequenos empresários e para as empresas que atuam no governo do Distrito Federal, para dar esse apoio e manter um diálogo franco com o governo. Então, é muito gratificante para mim continuar na direção Asbraco com o apoio de 100% dos associados. O objetivo nosso é realmente dar voz para o pequeno empresário”, observou. “É um governo que tem diálogo com o setor produtivo, portas abertas com o setor produtivo. Pagando em dia, recebendo empresários, tentando resolver todos os problemas, então é fantástico.”

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, afirmou que a instituição também está comprometida com o desenvolvimento da capital e com a parceria junto ao setor construtivo. “O BRB cumpre a missão de estimular todos os setores de atividade econômica. Todos sabem o carinho que a gente tem pela construção civil e toda a sua definição desde o mercado imobiliário, a construção civil na parte de infraestrutura. Seguimos a orientação, a determinação do governador de apoiar o empresariado, gerar emprego, renda, criar condições de financiamento”, disse.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília