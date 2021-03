Hemocentro segue funcionando no lockdown

Para doar, é necessário agendar pelo site Agenda DF ou pelo telefone 160 (opção 2)

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) seguirá com as atividades normalmente durante os 15 dias de lockdown. O atendimento a doadores segue de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Para doar, é necessário agendar pelo site Agenda DF ou pelo telefone 160 (opção 2). O atendimento a doadores segue de segunda a sábado, das 7h às 18h.

A FHB segue adotando as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com foco em prevenir a disseminação do vírus, como reforço das rotinas de limpeza e desinfecção das áreas comuns, aumento do espaço entre as cadeiras da sala de espera e da sala de coleta e obrigatoriedade do uso de máscara.

O doador precisa estar saudável para realizar o ato. Em caso de qualquer sintoma como febre, tosse, irritação ou dor de garganta, não comparecer ao Hemocentro. Pessoas em contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem aguardar 14 dias desde o último contato para agendar sua doação de sangue.

O hemocentro reforça que a contribuição da população é fundamental neste momento para a manutenção dos estoques de sangue e abastecimento da rede de saúde do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília