Devido ao lockdown, etapa 3 do PAS será adiada

Cebraspe fará avaliação do cenário no DF para agendar nova data

A Universidade de Brasília (UnB) emitiu nota nesta segunda-feira (1º) informando que a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) será adiada. A prova estava marcada para o próximo dia 7 de março, mas foi suspensa devido ao lockdown que vigorará no Distrito Federal pelos próximos 15 dias.

Ainda não há uma nova data para a realização das provas, organizadas pelo Cebraspe/UnB. O órgão promete informar a população por meio de canais oficiais quando houver uma decisão.

A nota da UnB afirma ainda que os estágios presenciais realizados nas áreas e setores permitidos pelo novo decreto ficam autorizados. Por outro lado, estão suspensas as atividades presenciais em laboratórios de ensino e pesquisa, bem como outros eventos acadêmicos que estivessem sendo realizados. “As exceções são as atividades desenvolvidas em laboratórios que atuam no combate à Covid-19 e pesquisas na área de ciências da vida cuja interrupção possa trazer prejuízos irrecuperáveis aos experimentos”, diz o comunicado.

Confira a nota na íntegra:

Crise na saúde pública

Cerca de 96% dos leitos de UTI para covid-19 na rede pública do DF estão ocupados. Quanto aos leitos com suporte de ventilação mecânica, são 88,61% indisponíveis para novos pacientes. A média da taxa de transmissão está em 1,08%, e 23 regiões administrativas apresentam taxa maior que 1%. É grave a crise.

Desde setembro do ano passado, a capital federal não apresentava mais de 1 mil casos de covid por dia, e isso voltou a ocorrer desde a semana passada. Já são 296.694 pessoas infectadas desde o início da pandemia, e 4.838 vieram a óbito.

Todos estes números, somados às aglomerações contínuas registradas nas ruas nos últimos meses, levaram o DF a decretar um lockdown de 15 dias. O objetivo é reduzir a ocupação dos leitos, já que muitos foram desmobilizados ao longo dos meses, o que corrobora no agravamento da crise.