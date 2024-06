Ciclista fica ferido após colidir com veículo em Águas Claras

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 07h54 desta segunda-feira (10) após acidente envolvendo um veículo e um ciclista. O local do acidente foi na Avenida Castanheiras, perto do Colégio Objetivo em Águas Claras.

As equipes presenciaram uma colisão entre um GM Ônix branco e uma bicicleta quando chegaram ao local. A motorista do automóvel não teve ferimentos. Os socorristas atenderam o ciclista, que apresentava ferimentos na face e hemorragia nasal.

O ciclista foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Taguatinga.