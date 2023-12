Helicóptero do Detran apoiou o transporte de 11 corações para o DF este ano

De Poços de Caldas (MG) para a Base Aérea de Brasília, o coração e a equipe médica foram transportados a bordo do avião da FAB, Guardião 04

Na tarde do último sábado (16), por volta de 14h30, as equipes da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal foram acionadas pela Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal para mais um transporte de órgão: o 11º coração só este ano.

De Poços de Caldas (MG) para a Base Aérea de Brasília, o coração e a equipe médica foram transportados a bordo do avião da FAB, Guardião 04. Da Base Aérea para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), localizado no Hospital das Forças Armadas (HFA), foram transportados no Sentinela 01, aeronave do Detran-DF.

Uma parceria do Detran-DF com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já resultou no transporte aéreo de 56 corações entre outros órgãos, desde 2015. A agilidade no transporte desses órgãos é imprescindível para o seu aproveitamento nos transplantes.

As informações são da Agência Brasília