Parceria reforçará orientações sobre meio ambiente nos assentamentos

Acordo de Cooperação Técnica assinado entre Brasília Ambiental e Conafer investe em educação e assessoria para agricultores

O Instituto Brasília Ambiental assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Confederação Nacional de Agricultura Familiar Rural (Conafer). O documento, oficializado no dia 14 deste mês, tem como objetivo o estabelecimento de parceria entre os dois órgãos voltada ao oferecimento de educação ambiental para produtores rurais assentados, bem como orientação com relação ao licenciamento ambiental.

“Unimos as experiências e capacidades das duas equipes para produzir juntos um calendário em que levaremos aos assentamentos e acampamentos educação ambiental e assessoria para o agricultor, além de atendimentos diversos que a comunidade precisa”, resume o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

Na avaliação do presidente da Conafer, Tiago Lopes, o ACT vai “contribuir para proporcionar desenvolvimento sustentável para os assentamentos, via educação ambiental dos produtores rurais”. O acordo tem duração de três anos e não envolve transferência de recursos financeiros e/ou orçamentários entre os participantes. As despesas que vierem a ocorrer serão pagas pelos orçamentos próprios das partes envolvidas.

*Com informações do Brasília Ambiental