Casal é preso em veículo roubado na Ceilândia

Apesar da tentativa de fuga a pé, ambos foram detidos pelas forças policiais

Na noite de sexta-feira (15), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) efetuaram a prisão de um homem e uma mulher que estavam circulando em um veículo roubado, após receberem informações sobre o automóvel suspeito trafegando em Ceilândia.

Na EQNN 6/8, o Gtop 28 identificou o veículo e realizou um cerco estratégico. A dupla, no entanto, ignorou a ordem de parada dada pelos policiais, dando início a uma perseguição. O suspeito conduzia o veículo de maneira perigosa, parando somente após colidir com outro carro na EQNN 2/4. Apesar da tentativa de fuga a pé, ambos foram detidos pelas forças policiais.

A investigação revelou que o carro estava utilizando uma placa clonada e que havia sido roubado na QNL em Taguatinga no dia 14 do corrente mês. O detido, além disso, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e havia sido liberado do sistema prisional no decorrer de dezembro.

O casal foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia, onde o veículo foi devolvido ao legítimo proprietário.