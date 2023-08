Vídeos: Helicóptero da Marinha cai durante exercício em Formosa; dois morreram

Segundo informações preliminares, a aeronave pegou fogo e duas pessoas morreram. A informação foi confirmada pela Marinha

Um helicóptero da Marinha caiu, na tarde desta terça-feira (08), na região de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, durante um exercício de treinamento militar. O local fica próximo ao quartel do Exército da cidade.

Segundo informações preliminares, a aeronave pegou fogo e duas pessoas morreram. A informação foi confirmada pela Marinha.

Veja os vídeos:

Ainda de acordo com a Marinha, outros seis militares ficaram feridos. Dois foram transportados para o Hospital das Forças Armadas (HFA) e quatro para o Hospital Regional de Formosa.

Em nota, a Marinha informou que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico já está investigando as causas e circunstâncias do acidente.

Veja a nota na íntegra:

A Marinha do Brasil (MB) informa a ocorrência, na tarde desta terça-feira (08/08), de um acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Brasília. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente.

A MB informa, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A MB está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

Aguarde mais informações