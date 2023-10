Halloween: Hemocentro faz campanha de doação temática

Ação de Halloween contou com doadores e servidores fantasiados, e instituição faz um apelo especial para que as pessoas doem sangue

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) sofre com queda de doações de sangue na capital, no mês de outubro. Com foco em aumentar o estoque sanguíneo da instituição, o FHB convidou, nesta terça-feira (31), a população a comparecer para doar caracterizados para o Halloween.

Os servidores responsáveis pela coleta de sangue e parte dos doadores aderiram à campanha e se fantasiaram para a doação. A ação contou com música e uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), no qual foram responsáveis em maquiar os funcionários e doadores.

Segundo o Hemocentro, houve uma redução de 15% a 20% no número de doações de sangue neste mês. Os estoques para os tipos sanguíneos O positivo e A positivo estão em nível crítico, e o armazenamento dos tipos de sangue O negativo, B negativo e A negativo estão em níveis baixos.

“O mês de outubro foi um mês bastante atípico para nós. Por conta da redução no número de doações, e pensando em toda brincadeira do Halloween e no trocadilho com a doação de sangue, a gente pensou em fazer a campanha do Halloween justamente para motivar, e realizar uma ação mais extrovertida e descontraída com a população para tentar aumentar o fluxo de doações aqui conosco”, comentou a gerente de captação de doadores do FHB, Kelly Barbi.

Ao Jornal de Brasília, Kelly explicou que há alguns anos o Hemocentro sente o impacto da queda das doações no mês de outubro. Para manter o estoque e atender toda a rede pública do Distrito Federal e hospitais conveniados, a instituição precisa receber 180 doações no mínimo por dia.

“Um dos motivos que pode levar a queda das doações no mês de outubro, é a questão da mudança de tempo. Algumas pessoas ficaram gripadas e com doenças respiratórias, e esse é um dos motivos que afasta e inabilita o candidato para doação de sangue. Essa é uma das hipóteses, mas de uma forma geral temos oscilado bastante no número de doações, e no cômputo geral de bolsas sofremos uma redução”, completou a gerente.

Halloween no Hemocentro

A pedagoga Eliane de Souza, doadora assídua, falou ao JBr sobre os motivos que os fazem doar: “Eu acho muito necessário a doação aqui em Brasília porque tem muitas pessoas nos hospitais precisando de doação, e com o início das chuvas ocorrem muitos acidentes e o meu objetivo é contribuir para salvar vidas”.

Foto: Carolina Freitas/JBr

A educadora entrou no clima do Halloween, e foi maquiada pela equipe do Senac-DF. “Eu vi as meninas oferecendo a possibilidade de se maquiar e eu fui. Eu gosto muito dessa data que é festiva e que traz alegria. Todos aqui estão se pintando e trazendo alegria e para mim foi uma satisfação poder doar no clima do Halloween”.

A biomédica Karoll Lohanne se fantasiou completa para doar, e parabenizou o Hemocentro pela ação: “O sangue salva vidas. Eu acho que o Hemocentro fazendo esta campanha para as pessoas virem doar com brincadeira de Happy Halloween motiva todos. Eu adoro fantasias e já sou doadora, então aproveitei a oportunidade para salvar vidas”.

Doe sangue

Para quem não conseguiu doar nesta terça, basta realizar agendamento pelo site, ou pelo telefone 160, opção 2. O Hemocentro pontua que o agendamento é obrigatório para garantir maior comodidade para os doadores e reduzir o tempo de espera na hora da doação.

As doações são realizadas na sede do Hemocentro, no Setor Médico Hospitalar Norte, de segunda a sábado, das 7h15 às 18h. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e não está doente. Caso um candidato a doação tenha passado por cirurgia, exame endoscópico ou adoecido recentemente, a instituição recomenda consultar o site do Hemocentro para saber se está apto para doar.

Para novembro, o Hemocentro prepara novas campanhas de doação, além da Semana Nacional do Doador que vai acontecer entre os dias 20 e 25 deste mês. A gerente de captação de doadores do FHB, Kelly Barbi, convocou a população do Distrito Federal para doar: “Nós temos uma expectativa alta para o mês de novembro, que conta com três feriados. Gostaríamos de fazer um apelo especial para a população de fato comparecer e doar para ajudar na manutenção dos estoques”.

“Nós precisamos de estoques em níveis adequados para atender a população que faz uso da rede pública de saúde do DF. Quero lembrar que nós temos uma meta diária de 180 bolsas, isso significa que precisamos de um bom fluxo de doações todos os dias, não só nos dias de campanha”, finaliza Kelly.