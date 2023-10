Corpo é encontrado boiando no lago do Parque da Cidade

O corpo é do sexo masculino, com cerca de 30 anos, vestia roupas de ginástica e estava com o celular e a carteira

No início da manhã desta terça-feira (31), vigilantes do Parque da Cidade acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após encontrarem um corpo boiando no Lago dos Pedalinhos, que fica próximo ao estacionamento 10.

O corpo é do sexo masculino, com cerca de 30 anos, vestia roupas de ginástica e estava com o celular e a carteira. A vítima ainda não teve a identidade revelada. De acordo com funcionários do local, o lago é raso, com apenas 1,5m de profundidade.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local por volta das 11h30 para recolher o corpo. A Polícia Civil ainda vai realizar a perícia no local para determinar a causa da morte.