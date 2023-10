Ceilândia terá desligamento de água nesta quarta (1º/11), para serviços

A companhia lembra, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário

Nesta quarta-feira (1º/11), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água em Ceilândia. Por conta dessas operações de manutenção, o fornecimento de água será interrompido das 9h às 19h.

Entre os locais afetados pela interrupção estão o Centro Metropolitano, o Campus Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB) e o Campus Ceilândia do Instituto Federal de Brasília (IFB), além das quadras QNN 18, EQNN 18/20, QNN 20, EQNN 20/22, QNN 22, EQNN 22/24, QNN 24, EQNN 24/26, QNN 26, QNN 30, QNN 32 e QNN 34.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia lembra, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF.

Em caso de dúvida, basta entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

