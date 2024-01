Guará terá Dia D de combate à dengue nesta quinta (1º)

Durante a força-tarefa, será realizada a limpeza de terrenos na região da QE 38 e a promoção de atividades educativas

Equipes de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) irão realizar, nesta quinta-feira (1º), o Dia D de combate à dengue na QE 38, no Guará II, reforçando as ações contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Durante a força-tarefa, será realizada a limpeza de terrenos na região da QE 38 e a promoção de atividades educativas. O ponto de concentração será na Administração Regional do Guará, às 8h. A ação conjunta ocorrerá das 9h às 17h. Também estão previstas orientações aos moradores e vistorias domiciliares, além do recolhimento de entulhos e inservíveis.

“Contamos com o apoio da população nesta luta contra a dengue. É determinação do governador Ibaneis Rocha esse trabalho integrado entre os diversos órgãos do GDF para vencermos essa guerra contra o Aedes aegypti. Elaboramos uma série de ações preventivas e também vamos atuar no reforço da limpeza de áreas públicas, mas a comunidade também precisa abraçar essa importante causa”, destaca o administrador em exercício do Guará, José Manoel Neto.

Serviço

Dia D de combate à dengue no Guará

Data: 1º de fevereiro (quinta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: QE 38 (Guará II)

As informações são da Agência Brasília