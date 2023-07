Guará ganhará 300 novas placas de sinalização

O recurso saiu da Administração do Guará e já está com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pelas placas

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, no último dia 19, no Diário Oficial do DF (DODF), uma portaria conjunta que descentralizou o crédito de R$ 200 mil para compra e confecção de placas de endereçamento para o Guará.

O recurso saiu da Administração do Guará e já está com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pelas placas. A instalação começou nesta semana, contemplando as quadras 50, 52, 54, 56 e 58.

No último ano, mais de 70 placas novas foram instaladas no Guará, nas QEs 15 e 26, por exemplo. Porém, a última substituição expressiva ocorreu há cerca de 10 anos na cidade. Com o novo recurso, 300 placas devem ser instaladas até o fim de julho.

De acordo com Murilo de Melo Santos, superintendente de operações do DER, após a licitação para a compra do material, como por exemplo as placas metálicas, as sinalizações são confeccionadas na fábrica que fica no próprio Departamento de Estradas e Rodagem.

“Atualmente todas as nossas placas são georreferenciadas pelo nosso sistema e fazemos vistorias rotineiras após a instalação, para monitorar o estado da sinalização”, afirmou.

O administrador do Guará, Artur Nogueira, destacou que as equipes começaram por onde havia mais reclamações de placas ilegíveis pela população.

“Fiz reuniões com os moradores, que estavam com dificuldade de identificar os endereços. É de fundamental importância chegar em um lugar e saber onde você está. Quero fazer isso no Guará inteiro, pois temos esse carinho especial com a cidade”, ressaltou Nogueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meados de maio houve uma reunião com arquitetos, engenheiros e técnicos do DER e da administração regional, onde as equipes técnicas alinharam o planejamento para execução da instalação, que contemplará também as ciclofaixas da cidade.

As informações são da Agência Brasil