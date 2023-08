Guará e Park Way ficarão sem energia nesta sexta-feira (11)

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio

Alguns endereços do Guará e do Park Way ficarão sem energia nesta sexta-feira (11).

Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, as redes elétricas serão suspensas para garantir a segurança dos trabalhadores durante a construção e manutenção das redes.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio.

Veja horários e locais:

Guará

Horário: 9h às 14h;

9h às 14h; Locais: Chácaras 5, 6, 8, 8-A, 8-B,8-E,27, 27-B e conjunto 2-A da Colônia Agrícola Iapi

Park Way

Horário: 9h às 11h;

9h às 11h; Locais: Conjuntos 2, 4 e 5 da quadra 8, e o conjunto 2 da quadra 27 do Setor de Mansões do Park Way,