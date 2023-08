Fercal recebe 20ª oficina do Plano Diretor neste sábado (12)

O encontro da oficina terá início às 9h, no Centro Educacional (CED) Fercal, localizado na rodovia DF-205, Km 19

No próximo sábado (12), a Fercal receberá a 20ª oficina participativa organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei que irá determinar o desenvolvimento do Distrito Federal até 2033.

O encontro terá início às 9h, no Centro Educacional (CED) Fercal, localizado na rodovia DF-205, Km 19. A ideia é reunir a população para discutir temas importantes para a região, como mobilidade, regularização, meio ambiente, entre outros.

O Plano Diretor será revisado, levando em conta pontos como sustentabilidade, inclusão social, oferta e lazer. Todas as sugestões da comunidade serão analisadas. O Pdot traz como objetivo não só o desenvolvimento territorial, como o bem-estar e lazer dos moradores.

“É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco.

A moradora da Fercal Lidiane Silva falou que é preciso que o cidadão faça sua parte e participe da oficina. “Você que reclama da falta de melhorias em nossa comunidade, participe desse momento decisivo e impactante em nossa região da Fercal. Vamos mudar essa história. A hora é agora”, afirmou.

Quem pode participar?

Podem participar das oficinas todos os moradores do Distrito Federal, de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da região. Para isso, basta comparecer nas datas e locais marcados.

Haverá o registro de falas e percepções, debates, mapas para os participantes identificarem suas localidades e demandas, exposição dos principais temas discutidos e a construção de um relatório final da reunião, que será divulgado posteriormente.

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh ao longo deste ano. Enquanto 18 desses eventos públicos serão voltados a segmentos da sociedade, outros 35 serão sobre cada uma das regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal.

Serviço

Oficina participativa do Pdot – Fercal

→ Data: sábado (12)

→ Horário: 9h

→ Local: CED Fercal, na rodovia DF-205, Km 19

→ Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh

Próximas oficinas

→ 15/8, às 19h, para a transporte e mobilidade

→ 17/8, às 19h, para às pessoas com deficiência

→ 19/8, às 9h, para a Região Administrativa do Scia/Estrutural

→ 24/8, às 19h, para a região administrativa do Lago Sul.

As informações são da Agência Brasília