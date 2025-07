Grupo R2 é homenageado com Medalha Kofi Atta Annan por ações em sustentabilidade e inclusão

Por Daniel Xavier

daniel.xavier@grupojbr.com

Navegando pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a empresa R2, idealizadora do Na Praia Festival — reconhecido internacionalmente como o maior evento lixo zero do mundo — recebeu, na noite da última sexta-feira, 4 de julho, no próprio complexo de entretenimento, a Medalha “Busumuru” Kofi Atta Annan – O Homem do Planeta.

A Medalha Busumuru, uma das mais importantes honrarias internacionais voltadas à sustentabilidade e à responsabilidade social, foi entregue ao Grupo R2 durante cerimônia realizada no Na Praia Parque. A comenda é concedida pelo Instituto Global ESG em parceria com a Fundação Kofi Annan e com autorização da Família Annan.

Durante o evento, que contou com apresentações de grandes nomes do samba, como Leci Brandão, Alcione e Diogo Nogueira, os fundadores da empresa brasiliense, Eduardo José de Azambuja Alves, Rafael Damas, Ricardo Emediato e Bruno Sartório, reafirmaram o compromisso do Grupo R2 com valores como igualdade de gênero, acesso à água potável, energia limpa e fortalecimento de comunidades resilientes, em consonância com os ODS da ONU.

A premiação reconheceu o conjunto de ações promovidas pelos empresários e suas equipes, abrangendo todas as marcas do grupo, como Mané Mercado, Na Praia Festival, Na Praia Parque, O Esfera, Instituto Fome de Música, entre outras labels próprias. Em sintonia simbólica, o Grupo R2 também celebra, em 2025, duas décadas de atuação, com uma campanha voltada para conexões reais e práticas sustentáveis.

Criada para marcar os 20 anos da sigla ESG — que representa os pilares Ambiental, Social e de Governança —, a medalha foi cunhada em edição especial. O conceito foi impulsionado em 2004 por Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, e tornou-se referência global em desenvolvimento sustentável. De origem Akan, de Gana, terra natal de Kofi Annan, o termo “Busumuru” significa “aquele que faz o bem” ou “benfeitor da sociedade”. A medalha carrega esse nome para homenagear líderes e instituições que, como Annan, promovem o bem-estar coletivo, a sustentabilidade e a governança ética.

O Na Praia, marca destaque do grupo, trabalha em estratégia pautada nos 17 ODS, uma agenda global da ONU que traça caminhos para oferecer um mundo melhor até 2030. O festival é desde 2015, um dos principais eventos do Brasil. Além de proporcionar lazer para todos os públicos, shows noturnos e gastronomia, o Na Praia vem se consagrando como um case de sustentabilidade e inclusão.

Segundo Eduardo Roque, escolhido especialmente para atuar como mestre de cerimônias da solenidade, a condecoração foi aprovada pela família de Kofi Annan e homologada internacionalmente pela Fundação Kofi Annan, o que reforça ainda mais seu simbolismo e relevância.

“O Instituto Global ESG tem a honra de conceder hoje a certificação e a comenda oficial da medalha ‘Busumuru’ Kofi Atta Annan, uma homenagem a instituições e lideranças que transformam o presente — e inspiram o futuro”, declarou Roque, que é vice-presidente do Instituto Fome de Música, apresentador do programa Por Todo o DF e Embaixador Social do SBT.

Ações inclusivas

A entrega da Medalha Busumuru contou com a presença de Ana Clara Moura, coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Global ESG, e de Sóstenes Marchezine, vice-presidente da instituição e cofundador do Movimento Interinstitucional ESG na Prática.

Durante a cerimônia, Ana Clara destacou que a comenda vai além dos resultados. “Mais do que uma conquista, esta é a celebração de uma escolha — a escolha contínua do Grupo R2 por eventos sustentáveis, ações culturais inclusivas e impacto social genuíno”, afirmou. Segundo ela, a medalha valoriza os princípios que motivam as ações do grupo.

O Grupo R2 também atua no combate à fome por meio do projeto Fome de Música, criado na pandemia. A iniciativa já arrecadou e distribuiu mais de 2 milhões de quilos de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade e originou o Instituto Fome de Música, que trabalha com segurança alimentar, cultura e desenvolvimento social.

Sóstenes Marchezine ressaltou o papel transformador do legado de Kofi Annan e destacou a R2 como referência em práticas sustentáveis. “Que, assim como o legado visionário de Kofi Annan, a R2 e todo o seu ecossistema sigam como vetores do ESG e exemplos do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, afirmou.

Segundo ele, a parceria com o grupo reforça a missão dos 20 Princípios Norteadores do ESG e fortalece o Programa ESG20+, que conecta poder público, iniciativa privada e sociedade civil em um plano de ação para os próximos 20 anos. “Seguiremos juntos na missão de cuidar das pessoas, da paz, do planeta, das parcerias e da prosperidade — os 5Ps da Sustentabilidade”, concluiu Marchezine, que também coordena o Global Meeting – Circuito COP30.

Momento especial para o Na Praia

Ao Jornal de Brasília, o sócio-fundador do Grupo R2, Eduardo Azambuja Alves , falou sobre a emoção de receber a honraria internacional. “É um momento muito especial, único para todos nós. Essa comenda não é só para o Na Praia, mas para todo o Grupo R2 — para o Mané Mercado, para o O Esfera e para todos que fazem parte dessa trajetória. É um reconhecimento internacional a quem leva o desenvolvimento sustentável a sério”, afirmou Eduardo.

Ele também destacou o impacto ambiental positivo do festival. “O Na Praia é hoje considerado o maior festival Lixo Zero do mundo. Nenhuma liga internacional supera isso. Nem NBA – National Basketball Association, liga profissional de basquete dos EUA–, nem NFL – National Football League, liga profissional de futebol americano dos EUA – nem o Super Bowl – evento final da temporada da NFL–. É de Brasília, é do Brasil, e de todo mundo que participa. Cerca de 98% de tudo o que é descartado aqui é reciclado, transformado em adubo ou reaproveitado. Apenas 2% vai para o aterro”, explicou.

Segundo Eduardo, os resultados são fruto do esforço coletivo. “É uma equipe grande, que trabalha com propósito, acreditando em um futuro melhor — para as pessoas, para as mulheres, para as crianças, para a natureza. A gente tem orgulho de iniciativas como a parceria com o Instituto Fome de Música, que faz do Na Praia o maior arrecadador e distribuidor de alimentos do país. Também somos um dos eventos mais acessíveis do mundo: pessoas com deficiência participam com dignidade e inclusão. Um exemplo é a mochila vibrotátil, que permite que pessoas surdas sintam a vibração da música de acordo com seu grau de surdez”, aponta Azambuja.

Sobre o legado de Kofi Annan, que dá nome à medalha, Eduardo destacou o simbolismo da homenagem. “Kofi Annan foi um líder revolucionário, um ex-diretor-geral da ONU que acreditava na humanidade e na redução das desigualdades. Receber essa medalha nos inspira ainda mais a seguir fazendo, e fazendo melhor. Ele já dizia: ‘Quem se importa, ganha’ — e essa frase nos guia”, finaliza Alves.

A cerimônia também incluiu a entrega de certificados, assinaturas de termos de compromisso e contou com a presença de nomes de destaque do ecossistema R2, como Gustavo Emediato, Saulo Sarmento, Rafael Roda e Eduardo Roque, representando diferentes frentes do grupo — de eventos sustentáveis a negócios gastronômicos e sociais de alto impacto.