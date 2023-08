Grupo que vendia drogas pelo WhatsApp é preso

No local, foram encontrados meio quilo de haxixe, 350g de MD, 103 comprimidos de ecstasy, cocaína escama de peixe e meio quilo de maconha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (17), quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas. Segundo as investigações, o comércio era feito através de mensagens pelo WhatsApp.

Ainda de acordo com a corporação, após a negociação, os compradores iam buscar os entorpecentes em um condomínio em Arniqueiras. As drogas ficavam escondidas em uma vegetação no final da rua.

No local, foram encontrados meio quilo de haxixe, 350g de MD, 103 comprimidos de ecstasy, cocaína escama de peixe e meio quilo de maconha. Além das prisões, os agentes também cumpriram seis mandados de busca e apreensão em endereços diretamente ligados com a investigação.

O grupo foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, podendo pegar uma pena de 8 a 25 anos de reclusão.