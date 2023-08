Obras preparam Esplanada para desfile de 7 de setembro

Os serviços são realizados por equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), GDF Presente e pela Administração Regional do Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) já iniciaram as obras de readequação urbana das vias N1 e S1 do Eixo Monumental, que receberão o tradicional desfile cívico de 7 de setembro. Os serviços feitos estão concentrados entre a Rodoviária e o Palácio do Planalto.

As obras tiveram início na segunda-feira (14) e seguem até a próxima semana. Os serviços são realizados por equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), GDF Presente e pela Administração Regional do Plano Piloto.

“Estamos preparando tudo para que o percurso onde será realizado o desfile seja seguro para todos; a programação da festa cívica poderá ser celebrada por toda a família”, informa o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Trabalhos

Até o momento, as equipes já concluíram os serviços de poda e roçagem das árvores que margeiam as pistas. A área também conta com 6 km de calçadas restauradas e mais acessíveis – foram instalados 14 mapas táteis para facilitar o deslocamento de pedestres com deficiência visual na região.

Agora, o foco é restaurar o trecho asfáltico da N1 e da S1. As obras buscam corrigir trincas e capas soltas ao longo das vias, que aparecem em função do alto fluxo diário de veículos. Para isso, uma média de 6,5 toneladas de massa asfáltica está sendo empregada diariamente.

As melhorias trarão mais conforto e segurança tanto para o público do dia do desfile quanto para quem trafega na região todos os dias. “Todos os anos fazemos esse trabalho de manutenção de vias e calçadas para que o evento ocorra da melhor forma; além disso, a ideia é deixar toda a região e proximidades nas melhores condições para o enorme fluxo de veículos que a área recebe”, explica o coordenador do Polo Central do GDF Presente, Alexandro César.

As informações são da Agência Brasília