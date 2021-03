Grupo especializado em roubo a residências é alvo da PCDF

Quatro pessoas são alvo de mandado de prisão nesta quarta

A Polícia Civil (PCDF) realiza nesta quarta-feira (3) uma operação contra um grupo especializado em roubos a residências na capital. Quatro pessoas são alvo de mandado de prisão. A operação foi batizada de Cruzeiro.

De acordo com as investigações, o grupo estudava a rotina dos moradores das casas que pretendiam roubar. Depois, em momento oportuno, os integrantes invadiam as residências fortemente armados e empregando muita violência.

A apuração da PCDF aponta ainda que os homens amarravam os moradores e ameaçavam matá-los. Um dos casos ocorreu em dezembro de 2020, no Cruzeiro, e outro em janeiro deste ano, em Taguatinga.

No roubo ocorrido no Cruzeiro, os criminosos invadiram a residência por volta de 21h50 do dia 22 de dezembro e só saíram horas depois, próximo à meia-noite. Veja a movimentação nos vídeos:

Os integrantes do grupo criminoso têm passagens pela polícia pelos crimes de roubos a residência, carros, pedestres, além de assaltos em saídas de banco e porte ilegal de arma de fogo.