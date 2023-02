Grupo é preso suspeito de vender maconha “gourmet” na UNB

O grupo foi indiciado por associação criminosa, associação para o tráfico, estelionato e tráfico de entorpecentes

Um grupo com sete criminosos foram presos em operação da Polícia Civil (PCDF), eram responsáveis por traficar drogas do tipo “gourmet” para pessoas da classe média alta do Distrito Federal.

Foram detidos quatro homens e três mulheres em Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, Park Sul, Asa Norte, Sudoeste e em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

As investigações tiveram início em setembro de 2021, quando um homem foi preso em Sobradinho com 2kg de maconha denominada Colômbia Gold. Um dos investigados, inclusive, mantinha perfil em rede social, intitulando-se Jardineiro do Cerrado, destinado ao comércio das drogas gourmet para um grupo selecionado.

Segundo investigações, a organização fornecia drogas também para estudantes da Universidade de Brasília (UnB), nos estacionamentos do Campus. Um dos alunos chegou a fazer 14 transferências para um dos traficantes.

No período apurado, estima-se que circulou entre os investigados, todos sem qualquer renda fixa ou vínculo empregatício, a quantia de R$ 3 milhões. Segundo a PCDF, era comum eles realizarem depósitos e transferências na casa de R$ 200 mil.

Dos sete presos, cinco já tinham passagens na polícia por tráfico de drogas. Destaca-se que os presos são jovens, com pouco mais de 30 anos.

Além disso, um dos investigados atuava como um trader, captando dinheiro das vítimas, que era destinando ao seu irmão. O falso trader atuava no esquema de pirâmide, chegando a levantar aproximadamente R$ 1 milhão, que foram investidos no tráfico.

Os infratores tiveram contas e investimentos bloqueados, além de três veículos apreendidos. A operação teve como foco a desarticulação da quadrilha, inclusive no esquema de pirâmide. Na casa de um dos infratores havia vestígios do preparo da maconha.