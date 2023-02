Confira os horários de funcionamento do Metrô-DF durante o Carnaval 2023

A medida visa dar mais conforto e segurança aos usuários que venha a utilizar o transporte metroviário durante os dias de folia

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) terá horários diferenciados durante o período do Carnaval 2023. A medida visa dar mais conforto e segurança aos usuários que venha a utilizar o transporte metroviário durante os dias de folia. No sábado, 25/02, dia da folia de ressaca do carnaval, o horário de funcionamento também será diferenciado.

A Empresa também está reforçando desde o início do mês de fevereiro, por meio de campanha em seus perfis nas redes sociais – com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob) e do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Comunicação -, a importância de se evitar atos de vandalismo nos trens e estações do Metrô-DF.

Todos perdem com a vandalização e a campanha reforça as medidas que os próprios usuários podem tomar, como denunciar quaisquer atos de vandalismo que presenciem, por meio do número 190 ou por meio do Whatsapp da Ouvidoria do Metrô-DF, o (61) 99265-1178.

Confira, abaixo, os horários de funcionamento do Metrô-DF entre os dias 17 a 22/02/2023 e no sábado, 25/02/2023: