Grileiros que criaram condomínios de luxo são alvos de operação no DF

Nesta terça-feira (10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou a Operação Gradus, visando membros de uma organização criminosa suspeita de realizar parcelamento irregular do solo e causar danos ambientais.

No total, foram executados 10 mandados de busca e apreensão, abrangendo áreas em Vicente Pires, Sobradinho e na cidade de Formosa, em Goiás.

A investigação revelou que pelo menos 10 indivíduos se uniram para realizar o parcelamento irregular de uma área situada nos arredores do condomínio RK, próximo à DF 440, em Sobradinho. Esta área, apelidada pelo grupo de Novo RK ou Condomínio Rancho Karina, seria transformada em um condomínio com 227 lotes, cada um com 400 m², sendo comercializados por R$ 250 mil.

O terreno em questão é propriedade da Terracap e está localizado na Área de Proteção Ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu.