Feminicídio: mulher morre esfaqueada por namorado após discussão em Luziânia

De acordo com o depoimento do suspeito, o homicídio ocorreu após uma acalorada discussão entre eles

Vivian Maldonado, uma cabeleireira de 32 anos, perdeu a vida de forma brutal, vítima de facadas. O caso ocorreu no último sábado (7), na cidade de Luziânia, localizada no Entorno do Distrito Federal.

O autor do crime foi identificado como Matheus de Jesus Rodrigues, um jovem de 20 anos que, segundo relatos à polícia, era o ex-namorado da vítima.

Matheus, ao ser detido pelas autoridades, afirmou que conhecia Vivian desde a infância e que os dois tiveram um relacionamento no passado. No dia do crime, ele foi até a residência dela com a intenção de conversar, mas a situação se transformou em uma discussão que culminou na tragédia.