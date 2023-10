Áreas de 3 RAs ficam sem energia nesta terça (10) para manutenção de rede

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado

Nesta terça-feira (10), endereços de Planaltina, Paranoá e Lago Sul ficarão sem energia para serviço de poda de árvores e modernização de rede. Os trabalhos devem começar às 9h, e o desligamento é necessário para garantir a segurança.

Para poda de árvores, das 9h às 15h, a interrupção será no Condomínio Sarandy, na BR-020, km 18, chácaras Cedro e Palmeira, em Planaltina; e até as 12h, na QI 3 do Lago Sul, Conjunto 4.

Das 9h às 15h, será feita modernização de rede no Paranoá, onde ficam sem energia as seguintes localidades: Capão da Erva, chácaras 5, 61, 80, 81, Mandacaru, Sabiá, São Gabriel, DF-250, kms 8 e 9; Condomínio Euller Paranhos, Avenidas Buriti, da Floresta e Hugo Povoa, chácaras 1, 3 a 9, 10 a 12, 14, 16, 19 a 21, 23, 25 a 27, 31, 32, 34, 36, 39, 45, 48, 50, 54, 62, 65, Conjunto B, DF-250, KM 3, lote 22, quadras 2, 4, 6 e C; Condomínio e Mansões Entrelagos, Chácara 9, conjuntos B e M, Etapa 4, lote 33, quadras 1 a 4 e DF-250, kms 3 e 8.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

