Greve: GDF pediu multa de R$ 500 mil por hora a rodoviários

O Governo do Distrito Federal (GDF) pediu à Justiça, nesta segunda-feira (06), que a multa aos rodoviários seja aumentada para R$ 500 mil por hora de greve. A classe iniciou a paralisação nesta manhã.

Ainda no domingo (05), logo após o anúncio da greve, o governo, através da Procuradoria-Geral do DF (PGDF), acionou a Justiça do Trabalho pedindo que a paralisação fosse impedida.

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), desembargador Alexandre Nery de Oliveira, deferiu pedido de liminar e determinou a suspensão da paralisação. Ainda assim, a multa foi fixada em R$ 10 mil por hora de descumprimento da decisão.

Mesmo com a suspensão, a classe manteve a greve. Foi apenas no final da manhã que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Distrito Federal (Sinttrater) anunciou que irá se reunir em uma nova assembleia ainda nesta tarde para avaliar o andamento da greve e debater as negociações a respeito do fim da paralisação.

A reunião está marcada para às 14h, no estacionamento do Conic, na Asa Sul. Neste mesmo horário, representantes dos rodoviários e do governo participam de uma audiência.

A classe convocou a paralisação para pedir reajuste salarial.