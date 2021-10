Granada é encontrada em casa de agressor

Um profissional equipado colocou o explosivo dentro de uma caixa isolada e levada para o batalhão para maiores análises

Uma granada de mão de tipo fragmentação M9A1 foi encontrada em casa de agressor por polícias militares. Segundo a equipe, eles haviam recebido uma denuncia de violência doméstica e, ao chegarem na residência, encontraram o artefato.

No local, a vítima relatou que o marido havia tomado seu celular a força e colocado uma corrente em seu pescoço, vindo a machucá-la. Os policiais foram até a casa do agressor para pegar os pertences da mulher, mas acabaram encontrando uma porção de cocaína e a granada, proveniente dos EUA.

O grupamento realizou a detonação do artefato sob ambiente controlado no quartel do BOPE e os indivíduos foram detidos e levados para a DEAM, onde foi lavrado o flagrante pela Lei Maria da Penha e lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de uso e porte de substância entorpecente.

