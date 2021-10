Suspeito de matar mulher no Recanto das Emas é preso

Corpo da vítima foi carbonizado. 27ª DP teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito arrastando o que seria o cadáver da mulher

Um homem de 36 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil (PCDF) suspeito de matar uma mulher de 46 anos no Recanto das Emas. O crime ocorreu em meados de agosto, e o indivíduo foi preso na última segunda-feira (18).

Segundo a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que cuida do caso, a família da vítima registrou ocorrência de desaparecimento no dia 31 de agosto. Os parentes disseram que a mulher, identificada como Luciana, sofria de esquizofrenia e tinha o costume de andar sozinha nas proximidades de casa, mas que nunca havia ficado muito tempo a perder de vista.

Dez dias depois, a 27ª DP soube de um corpo carbonizado próximo ao fórum da cidade. Após exame de DNA comparando a vítima com a mãe dela, constatou-se que o cadáver era da mulher desaparecida.

As investigações prosseguiram e chegaram até o suspeito preso nesta semana, um homem de 36 anos que morava e trabalhava a 300 metros da casa da vítima. Os policiais têm um vídeo que mostra o indivíduo arrastando um objeto que parecer ser um corpo humano, envolto em um cobertor. As imagens são de antes de o cadáver ser carbonizado.

Ao ser preso, o suspeito negou participação no crime. As investigações seguem. O delegado que cuida do caso fala a respeito: