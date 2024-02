Ponte de acesso de pedestres à Vila Cauhy começa a ser instalada

Estrutura usada na reconstrução do elevado, carregado pela força das chuvas de janeiro, foi reaproveitada de passarela de pedestres que estava sem uso na Epia

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, nesta quinta-feira (8), a reconstrução da passarela que dá acesso à Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. A estrutura precisou ser reerguida após o antigo elevado ter sido arrastado pela força das chuvas que assolaram a região, no início do ano.

A estrutura usada na construção da Ponte Liverpool, como é chamada entre os moradores, está sendo construída a partir de armações metálicas que revestiam uma passarela na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), no sentido Santa Maria/Brasília, na altura do Setor de Mansões do Park Way.

“Era uma passarela que não tinha mais utilidade, uma vez que há ao lado uma outra passagem, do BRT. Já havia uma programação para que ela fosse removida e, com a necessidade de reconstrução da ponte, a gente decidiu acelerar o processo de retirada”, explica Jarbas Vasconcelos, diretor do 3º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).

O engenheiro afirma que, antes de serem levadas até o local onde serão instaladas, as armações passaram por reparos estéticos e estruturais a fim de garantir a segurança dos pedestres. “Ao final da montagem, nós iremos realizar outros reparos, se necessário”, diz o servidor.

As obras de reconstrução da passarela são conduzidas pelo DER-DF em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). São investidos R$ 2 milhões nos serviços, que trarão mais segurança aos moradores da Vila Cauhy.

Principal acesso

Com a entrega da nova estrutura, a próxima etapa é a construção dos muros de gabião, que servirão de bases de apoio para a ponte. O serviço será executado por equipes da Novacap já nos próximos dias. “Estamos empenhados para entregar a nova ponte antes do retorno das aulas da rede pública, em 19 de fevereiro”, defende o administrador regional do Núcleo Bandeirante, Márcio Oliveira.

Segundo Oliveira, a Ponte Liverpool era a principal rota de saída dos moradores da Vila Cauhy para o Núcleo Bandeirante. “A gente calcula que mais da metade dos moradores dessa área dependa desse acesso”, completa.

Há 24 anos morando na Vila Cauhy, o comerciante Francisco Gomes, 60 anos, é dono de uma barraquinha de comida às margens da ponte e também está entre os residentes que dependem do acesso. “Antes, quando a ponte estava de pé, a gente chegava no Núcleo Bandeirante em cinco minutos. Hoje, estamos levando 20 minutos”, narra.

Ele lembra com tristeza do resultado das chuvas que atingiram a região recentemente e agradece as intervenções do GDF para trazer mais qualidade aos residentes da vila. “Foi muito triste, a água saiu levando tudo. Só Deus sabe o transtorno que a gente passou, mas, graças a Deus, o governo está agilizando isso. É muito importante esse empenho do governo”, finaliza.

Com informações da Agência Brasília