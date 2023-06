Governo realiza Operação DF Sem Buraco em Planaltina

A ação já percorreu outras regiões administrativas, como Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cruzeiro

É para acabar com os buracos, promover a segurança e a trafegabilidade. Agora os moradores de Planaltina poderão acompanhar, durante cinco dias, a Operação DF Sem Buraco, promovida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) em parceria com a administração regional. É estimado o uso de 20 toneladas de massa asfáltica. A ação já percorreu outras regiões administrativas, como Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cruzeiro.

Assim que a operação for concluída em Buritis 2, seguirá para Buritis 3 e 4. “Nós intensificamos o trabalho nas RAs porque sabemos a importância de vias seguras para a população. A Novacap, por meio da Dimav [Divisão de Manutenção e Conservação de Vias], atuará com muita dedicação para zerar todos os buracos do DF”, afirmou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Durante a atuação da Novacap em Planaltina na manhã desta quinta-feira (22), a moradora Gisele da Silva elogiou a iniciativa da companhia. “Há muito tempo estamos com o problema de buraco aqui na rua. Para nós, é uma satisfação poder ter agora uma rua bem pavimentada, com os buracos bem tapados, pois tinha muito tempo que o trabalho havia sido feito”, ressaltou.

“A capacitação das equipes das RAs através dos ensinamentos das equipes da Novacap nos leva ao aprimoramento da mão de obra e agrega mais qualidade nas entregas. Começamos os trabalhos em Buritis 2, local que tem maior concentração de demandas da região”, explicou a chefe da Dimav, Walquiria Marra.

Para o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca Fraga, “é uma demanda antiga da cidade; para os moradores, é essencial essa iniciativa, porque as chuvas fizeram buracos e muitos deles em frente às casas das pessoas. O trabalho conjunto da administração com a Novacap vai restaurar a qualidade de vida dessas pessoas”.

*Com informações da Agência Brasília