Governo conclui pintura de 2 mil faixas de pedestres em 10 regiões administrativas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF ) finalizou a sinalização de faixas de pedestres de dez regiões administrativas da capital: SCIA/Estrutural, Vicente Pires, Fercal, Varjão, São Sebastião, Park Way, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Santa Maria e Sobradinho.

Desde o início do ano, o Detran-DF está nas ruas realizando os serviços de sinalização vertical e horizontal em todo o Distrito Federal. Ao todo já são mais de duas mil faixas de pedestres reformadas, fortalecendo a segurança do pedestre no trânsito.

Para o diretor-geral do Detran, Takane Kiyotsuka do Nascimento, “o respeito à faixa de pedestres é um orgulho para Brasília e para o Detran-DF também. O órgão se dedica diariamente na implantação e revitalização, além de promoção de campanhas educativas que mantêm vivo esse exemplo para os cidadãos que moram ou visitam a nossa cidade”.

No momento o Detran-DF está prestando o serviço de sinalização no Plano Piloto, Águas Claras, SIA, Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Taguatinga, Candangolândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Itapoã, Lago Sul e Planaltina. Além das faixas de pedestres, o Detran-DF sinalizou 6.531 lombadas, instalou 6.505 tachas e 5.378 tachões, levando mais visibilidade e segurança ao trânsito.

O respeito à faixa de pedestres completou 27 anos em abril. Um orgulho dos brasilienses vai se tornar patrimônio cultural e imaterial do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília