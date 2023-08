Governador participa da posse da nova integrante do TRE-DF

A nova integrante do TRE-DF é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro

O governador Ibaneis Rocha participou, nesta segunda-feira (7), da posse da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). A magistrada, que compõe o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) desde 2001, foi nomeada para atuar na Corte local eleitoral para o biênio 2023-2025.

“A desembargadora vem da advocacia, é uma pessoa por quem nós temos um carinho muito grande, com um trabalho dentro do TRF-1 e na magistratura que encanta a todos. Falo em nome da advocacia do DF e de todos aqueles que militam na Justiça Federal. Tenho certeza que não será diferente agora aqui junto ao TRE-DF”, elogiou Ibaneis Rocha.

As boas-vindas para Maria do Carmo Cardoso foram dadas pelo presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, que disse esperar “um trabalho de excelência, assim como o desenvolvido por ela no TRF-1”. Os demais membros da Corte e o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador José Cruz Macedo, também saudaram Maria do Carmo.

“A Justiça Eleitoral é uma realidade necessária e indispensável para que se cumpra a democracia no país. O coração desse país está aqui e nos cabe a responsabilidade de conduzir os processos na criteriosa Constituição Federal”, destacou Maria do Carmo Cardoso.

A nova integrante do TRE-DF é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direito Processual Civil e Penal pelo ICAT/AEUDF.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília