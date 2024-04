Governador entrega prêmios aos vencedores da Maratona Brasília

Cinco mil atletas e corredores amadores comemoram os 64 anos de Brasília percorrendo os quilômetros da Maratona Brasília. O evento esportivo faz parte das celebrações oficiais do aniversário da cidade e teve provas no sábado (20) e no domingo (21) de 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Os grandes vencedores foram premiados no fim da manhã deste domingo, em estrutura montada atrás do Teatro Nacional Claudio Santoro, na Esplanada dos Ministérios.

Coube ao governador Ibaneis Rocha a entrega dos prêmios dos cinco primeiros colocados nas categorias homem e mulher na disputa de 42 km, a principal da manhã. “Queria agradecer a todos os atletas que participaram nas mais diversas modalidades e dizer que Brasília é isso. Uma cidade linda, com esse céu maravilhoso e esse sol gostoso de passear. Parabéns a Brasília pelos 64 anos e parabéns a toda a população do Distrito Federal por tudo que faz”, afirmou o líder do Executivo.

Ibaneis Rocha aproveitou para lembrar das comemorações do aniversário que se iniciaram no domingo passado e se estendem ao longo deste 21 de abril. “Nós estamos muito felizes com o aniversário de Brasília. Todas as festividades ocorreram dentro da maior tranquilidade possível. Hoje nós temos mais um dia de festividades com essa maratona lindíssima. Então, é uma manhã de muita alegria para todos nós”, definiu o líder do Executivo.

Essa foi a segunda edição consecutiva da corrida no aniversário de Brasília depois de 25 anos de ausência. A maratona foi promovida pelo jornal Correio Braziliense com fomento de emendas parlamentares executadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). Foram empenhados cerca de R$ 600 mil disponibilizados pelos deputados distritais Pepa, Thiago Manzoni e Pastor Daniel de Castro.

“Esse evento é maravilhoso e já é tradicional em Brasília. Nós, da Secretaria de Esporte e Lazer, sempre estamos apoiando e fomentando o esporte, como a corrida e outros eventos na cidade”, defendeu o secretário substituto de Esporte e Lazer, Mateus Bahia.

Em dois dias, os atletas correram cinco percursos, divididos em categorias masculina e feminina

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, agradeceu o incentivo do GDF. “O apoio é muito importante. Todos os parceiros são fundamentais para o sucesso e a qualidade do evento. Esse ano nós tivemos também essa felicidade da nossa maratona estar no calendário oficial do aniversário de Brasília”, completou.

Comemoração e superação

A largada nos dois dias ocorreu às 6h, na Praça da Cidadania. Os participantes percorreram trechos do Eixo Monumental e, a depender da modalidade de competição, seguiram para os eixos Norte e Sul, voltando para completar a prova em frente ao teatro.

Todos os inscritos tiveram direito ao kit atleta com uma camiseta, sacochila, viseira, número de peito, e após a prova receberam uma medalha de participação e kit lanche, além das premiações por colocação e faixa etária. Antes das provas, educadores físicos deram aulas de alongamento e após a prova os participantes puderam aproveitar o show da cantora Teresa Lopes e do grupo Choro Livre.

Para Aline Trancoso, completar os 42 km da Maratona Brasília teve sabor de superação: “Alegria por superar esse desafio”

A servidora pública Aline Trancoso, 38 anos, escolheu a Maratona Brasília para correr, pela primeira vez, 42 km. Emocionada, ela definiu como um dia de superação pessoal. “Foi incrível. A minha sensação é de alegria por superar esse desafio”, disse.

A atleta amadora elogiou a participação do GDF fomentando a iniciativa. “Acho superimportante esse tipo de incentivo do poder público. É fundamental para dar mais qualidade de vida à população”, definiu.

Programação comemorativa

Desde sábado (20), o governador Ibaneis Rocha tem participado das ações pelos 64 anos de Brasília, quando inaugurou o viaduto do Itapoã/Paranoá e anunciou a Rota das Uvas do DF. Neste domingo (21), o líder do Executivo começou o dia participando da Troca da Bandeira, na Praça dos Três Poderes, e da missa na Catedral Metropolitana de Brasília de bênção ao aniversário da cidade.

A programação oficial comemorativa segue por todo o mês. O pontapé foi com a apresentação de Zé Vaqueiro, no Taguaparque, passando pelos shows do Padre Fábio de Melo e de Aline Barros, na Torre de TV. Ainda neste domingo se apresentam Jorge Aragão, às 18h, na Torre de TV Digital, e Xand Avião, a partir das 19h30, na Torre de TV. Até o dia 30, a celebração continua com programações diversas.

Com informações da Agência Brasília