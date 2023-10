Moto com mais de R$ 285 mil em multas é apreendida na Rodoviária de Brasília

A equipe policial identificou uma moto Honda CG de cor preta estacionada indevidamente em uma área de carga e descarga na plataforma superior da Rodoviária de Brasília

Na manhã desta terça-feira (9), policiais do Grupo Tático Motociclístico do 6º Batalhão realizaram uma prisão por crime de adulteração de sinal de identificação veicular, no coração da capital, Brasília.

A ação começou quando a equipe policial identificou uma moto Honda CG de cor preta estacionada indevidamente em uma área de carga e descarga na plataforma superior da Rodoviária de Brasília. Ao proceder com a verificação da identificação veicular, os policiais constataram que o número de chassi do quadro estava raspado, e a placa estava falsificada, sem qualquer sinal de homologação ou selo oficial.

Após uma consulta no sistema, ficou evidente que o veículo possuía uma dívida de mais de R$ 285 mil. O condutor, que estava com sua habilitação em ordem, foi localizado no local e tentou deixar o local com a moto adulterada. No entanto, ele foi prontamente abordado pelos policiais e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.